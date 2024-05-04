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В подполье заявили об ударе по складу с украинскими БПЛА в Харькове

Подпольщик Лебедев: ВС России ударили по складу с беспилотниками в Харькове

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Sofiia Gatilova/Reuters

Российские военные ударили по складу с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и расположению Вооруженных сил Украины в Харькове. Об этом заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«В районе часа ночи удары были возле станции метро «Основа» в районе промзоны. По данным сопротивления, удар пришелся в цех готовой продукции БПЛА. Второй удар был по месту расположения ВСУ, точного адреса пока не знаем», — заявил собеседник агентства.

Отмечается, что Лебедев предоставил видео, на котором слышен полет дрона-камикадзе, после чего происходит взрыв.

До этого сообщалось, что воздушную тревогу объявляли в трех регионах — в центре и на востоке Украины.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны России, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее над Украиной заметили загадочное свечение, похожее на огромный метеорит.

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