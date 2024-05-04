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Имам разрешил мусульманам есть кулич в качестве угощения

Муфтий Москвы назвал бескультурными мусульман, не принимающих кулич в подарок

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Мусульманин может съесть пасхальный кулич в качестве угощения, если там не использовались запрещенные в исламе продукты. Об этом «Газете.Ru» рассказал муфтий Москвы и главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов. По его словам, отказ принять угощение в подарок — «признак бескультурья».

«Россия — это многоконфессиональное государство, где на протяжении столетий представители разных религий живут в мире и согласии. Для нашей страны является нормой, когда мусульмане и христиане с уважением относятся к праздникам друг друга, разделяя радость и трепет этих дней. Если человека угощают праздничным блюдом, а он отвергает и не принимает такой знак внимания, то это явный признак бескультурья. Верующий должен выстраивать уважительные отношения с окружающими, быть внимательным и чутким, но при этом оставаться верным своим принципам и убеждениям. Поэтому, если в приготовлении пасхального кулича не использовались запрещенные с точки зрения ислама продукты и человек употребляет его как угощение и с правильным намерением, то в этом нет греха или чего-то предосудительного», — сказал он.

5 мая православные христиане встретят Пасху, знаменующую завершение Великого поста. В праздничную ночь многие будут принимать участие в церковной службе. Подробнее о том, как отмечается праздник, с чем связаны его основные традиции и символы и как отмечают этот день представители других конфессий — в материале «Газеты.Ru».

Ранее шеф-повар рассказал, как приготовить пышный кулич к Пасхе.

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