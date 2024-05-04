В Свердловской области из-за гололеда перекрыли участки трасс

В Свердловской области перекрыты участки трасс для грузового и пассажирского транспорта из-за снежного наката на проезжей части. Об этом сообщается в Telegram-канале областного управления ГИБДД.

По данным ведомства, на некоторых участках трассы заметены снегом высотой более 10 сантиметров. В связи с понижением температур на дорогах образовалась гололедица и снежный покров.

В пресс-службе уточнили, что временные ограничения введены для городского и междугороднего пассажирского транспорта в Ревдинском районе. Для грузового и пассажирского транспорта – на автодороге Ревда – Дегтярск – Курганово (с первого по 31-й километр), на автодороге Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов (с 41-го по 110-й километр) и в Невьянском районе (с 244-го по 314-й километр).

До этого сообщалось, что Свердловскую область накрыл аномальный снегопад, ломающий линии электропередачи (ЛЭП) и крушащий деревья. В ночь на 4 мая сильный снегопад наблюдался в Екатеринбурге.

Из-за метели без света остались населенные пункты в четырех округах региона, ремонтные бригады уже начали восстановительные работы. По информации компании «Россети Урал», такие последствия непогоды не фиксировались в сетевом комплексе Среднего Урала последние 20 лет.

Ранее Гидрометцентр предупредил москвичей об аномальных заморозках.