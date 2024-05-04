В Омске шестилетняя девочка выжила после падения с 13-го этажа

В Омске полиция устанавливает обстоятельства падения из окна шестилетней девочки, ребенок госпитализирован в отделение реанимации. Об этом сообщает пресс-служба городского МВД.

Инцидент произошел в многоэтажке на Бульваре Архитекторов, шестилетнюю девочку на газоне под окнами дома нашла мать. Ребенок выпал из окна на 13 этаже. Пострадавшая госпитализирована с многочисленными травмами, ее состояние медики оценивают как стабильно тяжелое.

Выяснилось, что родители уложили детей спать и вышли на улицу, чтобы поднять в квартиру оставленные у подъезда велосипеды. Вернувшись, они поняли, что ребенка дома нет, семья на учетах в органах внутренних дел не состоит. Проводится проверка.

До этого сообщалось, что в Калининграде трехлетний мальчик выпал из окна многоэтажки, в момент произошедшего бабушка вышла в другое помещение, а сестра ребенка отвлеклась. Пока взрослые не видели, младший член семьи выпал из окна. Серьезных травм он не получил.

Ранее в Улан-Удэ мать с 10-месячным младенцем выпали из окна.