В РПЦ поздравили верующих с наступающей Пасхой

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил граждан России с наступающим в воскресенье, 5 мая, праздником светлой Пасхи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на послание главы Русской православной церкви (РПЦ).

«На кресте и в воскресении нам открывается Бог бесконечной благости и совершенной любви. Пусть это торжество вдохновляет всех нас жить в вере и любви, зная, что ни смерть, ни страдания, ни зло не способны одолеть нас, если мы со Христом и во Христе, победившем грех, смерть и всякую неправду», — сказал священнослужитель.

Он также отметил, что воскресение Спасителя не только историческое событие, но и является «вечной новостью», «источником удивления, благодарности и надежды».

До этого главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников заявил, что соблюдавшим пост людям рекомендуется не налегать на яйца на разговение на Пасху — лучше всего съесть одно-два яйца. Также врач рассказал о рисках, которые несет в себе традиционное пасхальное угощение — людям с проблемами с желчным пузырем, заболеваниями печени и аллергией на куриный белок лучше воздержаться от обильного приема пищи.

Ранее стало известно, что бойцов СВО на передовой не оставили без пасхальных куличей.