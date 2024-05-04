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Французский политик рассказал о перспективе третьей мировой

Французский политик Вале: отправка войск на Украину приведет к войне РФ и НАТО

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French Army/AP

Отправка Францией своих вооруженных сил на Украину закончится войной между Россией и Францией и НАТО с перспективной начала третьей мировой войны. С таким мнением в беседе с France Info выступил кандидат в депутаты Европарламента от партии «Национальное единение» Матье Вале.

«Я считаю, что дипломатия и слова должны заменить оружие и возмутительные и воинственные высказывания… Франция вступит в войну, после отправки своих войск. Это будет война между Францией и Россией. Более того, мы рискуем втянуть все страны Европы в третью мировую войну», — подчеркнул он.

Вале отметил, что его партия последовательно планирует выступать против воинственных инициативы французского президента Эммануэля Макрона.

До этого американская газета Wall Street Journal писала, что планировщики НАТО считают маловероятным в ближайшем будущем «прямое вторжение» России в страну — участницу альянса.

Ранее американский генерал признал, что учения НАТО «фактически» направлены против РФ.

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