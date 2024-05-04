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Lada Vesta Sportline получит новые опции

«АвтоВАЗ» оснастит Lada Vesta Sportline подогревом руля и круиз-контролем

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АВТОВАЗ

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» расширит список опций для модели Lada Vesta Sportline. Об этом сообщает портал «Лада.Онлайн».

Отмечается, что Lada Vesta Sportline получит рулевое колесо с обогревом. Опция обойдется в 5 тыс. рублей. Также появится версия, которая кроме подогреваемого руля получит полноценную систему экстренного оповещения «ЭРА-ГЛОНАСС» вместо упрощенной, двигатель экологического класса Евро-5, подсказчик переключения передач, круиз-контроль и ограничитель скорости. Эти опции обойдутся в 12 тыс. рублей. Стоимость седана и универсала Vesta Sportline увеличится до 2,22 млн и 2,39 млн рублей соответственно.

Lada Vesta Sportline оснастили бензиновым двигателем объемом 1,6 литра мощностью 118 л.с. и пятиступенчатой механической коробкой передач. Максимальная скорость составляет 190 км/ч, разгон до «сотни» занимает 10,9 секунды. Автомобиль отличается уменьшенным дорожным просветом и перенастроенной подвеской с другими амортизаторами. Также новинка получила обвес с красными горизонтальными вставками, спойлер, выхлопную систему с двумя патрубками, 17-дюймовые диски.

До этого на «АвтоВАЗе» заявили, что версия Lada Vesta Sportline стоит дорого из-за того, что это редкий автомобиль и по ездовым качествам напоминает иномарку.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» поднимет цены на свои автомобили с 13 мая.

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