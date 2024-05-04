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В ЕС допустили рост инфляции из-за одного вида санкций против России

Член ЕП Бонфриско предрекла рост инфляции из-за санкций против алюминия из РФ

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Член Европарламента (ЕП) от Италии Анна Бонфриско допустила рост инфляции в Евросоюзе (ЕС) из-за санкций против России. Своим мнением она поделилась в обращении к Еврокомиссии (ЕК), с текстом которого ознакомилась «Лента.ру».

В частности Бонфриско указала на ограничения по поставке российского алюминия. Она напомнила, что ЕК рассматривает вопрос о введении дополнительных санкций против России. При этом, по ее словам, нужно учитывать сложную взаимосвязь между политическими целями Евросоюза и их экономическим воздействием на ключевые отрасли и рынки.

Бонфриско подчеркнула, что санкции могут иметь серьезные последствия как непосредственно затронутых отраслей, так и для стратегических секторов. В связи с этим член ЕП задалась вопросом, каким образом Еврокомиссия намерена предотвратить нанесение им ущерба, а также сохранить конкурентоспособность и функционирование ключевых отраслей промышленности.

До этого лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявлял, что санкции против России наносят вред Европе. Политик отметил, что попытки европейских чиновников нанести ущерб экономике России обернулись крахом.

В апреле Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз динамики ВВП России. По новым оценкам экспертов фонда, в 2024 году рост российской экономики составит 3,2%. Это более чем в два раза превышает предыдущий январский прогноз на уровне 1,5%.

Ранее в Минфине рассказали о ключевых рисках развитых экономик.

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