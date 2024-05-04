В Петербурге подростки спасли женщину, на которую с ножом напал муж

В Невском районе Петербурга группа подростков спасла женщину, на которую с ножом напал муж, юноши смогли скрутить злоумышленника и вызвали полицию. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Инцидент произошел во дворах жилых домов в Невском районе города. Трое молодых людей увидели окровавленную женщину, которая звала на помощь. Молодые люди бросились к пострадавшей и вызвали скорую помощь.

Спустя несколько минут на месте происшествия появился разъяренный мужчина с ножом, подросткам удалось скрутить злоумышленника.

«Мы повели преступника к подъезду, где это происходило, после этого мы положили его на траву, скрутили ему руки, чтобы он не вырвался, потому что он сопротивлялся, дождались полицию, она приехала быстро, оформила его и забрала в отделение», — рассказали «78.ru» молодые люди.

Пострадавшую госпитализировали, у нее не менее пяти ножевых ранений, женщине оказывается медицинская помощь.

Ранее в Тольятти муж подкараулил жену возле работы и напал на нее с ножом.