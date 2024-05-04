В Белоруссии раскритиковали инициативу Швейцарии о переговорах по Украине

Инициатива Швейцарии по созыву переговоров по Украине не имеет смысла без участия России. Об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник, передает РИА Новости.

«Отметил бы бесперспективность тех инициатив, которые буквально на днях звучали из Швейцарии по созыву мирного саммита, мирной конференции по Украине без участия России. Эта инициатива не имеет перспективы, не имеет действительно реального дипломатического смысла, потому что достичь конкретной договоренности просто не суждено», — заявил дипломат.

По словам Алейника, Минск не получал приглашения на эту встречу. Он назвал любое мирное урегулирование конфликта без участия и России, и Белоруссии абсолютно бесперспективным.

МИД Швейцарии подтвердил даты проведения конференции по Украине. Мероприятие пройдет с 15 по 16 июня в Бюргенштоке. Среди приглашенных — страны G7, G20, БРИКС. Всего — 160 делегаций из 120 стран.

России в списке приглашенных участников нет «на данный момент», но в ведомстве отметили открытость идеи выслать приглашение. В МИД РФ считают проведение этой конференции «путем в никуда», а президент Путин назвал идею провести такой форум «каким-то паноптикумом». В Кремле подчеркнули, что любые переговоры по Украине без России не приведут к мирному диалогу. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Медведев назвал тройную пользу для России от конференции по Украине в Швейцарии.