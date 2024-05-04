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В Якутии двух пропавших детей нашли в заброшенном здании

В Якутии нашли живыми пропавших брата и сестру

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Shutterstock

В селе Сунтар Сунтарского улуса завершены поиски двух малолетних детей, брата и сестру искали более 200 человек. Об этом сообщает портал Sakha Life.

Девятилетний мальчик и его семилетняя сестра пропали 3 мая. Дети вышли во двор поиграть на детской площадке и бесследно исчезли. На поиски пропавших вышли полицейские, волонтеры, сельчане и родственники.

Брата и сестру обнаружили в два часа ночи 4 мая. По данным местных СМИ, дети находились в заброшенной постройке и звали на помощь из окна. Мальчик рассказал, что они зашли в помещение и за ними захлопнулась дверь. Детей госпитализировали, с их родителями проведена профилактическая беседа.

До этого сообщалось, что в Свердловской области нашли 15-летнего школьника, который заблудился в тайге. Подросток вместе с отчимом и его приятелем отправились на рыбалку в Туринском районе области, они заночевали в охотничьем домике. Утром 1 мая мальчик проснулся раньше взрослых и решил пойти к озеру, посмотреть на уток. Спустя два часа пропажу подростка обнаружил отчим, мужчина дошел до ближайшей деревни и обратился в правоохранительные органы.

Ранее в Ленобласти на платформе нашли ребенка с аутизмом без верхней одежды.

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