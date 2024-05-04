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МАК подготовил итоговый отчет по катастрофе Superjet 100 в Шереметьево

МАК завершил составление отчета по катастрофе Superjet 100 в Шереметьево

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Pavel Golovkin/AP и МАК, коллаж

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) завершил составление окончательного отчета по катастрофе Superjet 100 «Аэрофлота» в аэропорту Шереметьево в 2019 году. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу комитета.

«В мае 2023 года комиссией был подготовлен проект окончательного отчета по расследованию авиационного происшествия», — уточнили в сообщении.

В комитете подчеркнули, что с мая 2023 года по май 2024 года, учитывая позицию ПАО «Аэрофлот» по проекту, комиссия провела дополнительные мероприятия, а затем дополнила проект. Документ уже рассмотрели все члены комиссии, при этом представитель ПАО «Аэрофлот» подписал его «с особым мнением».

В июне 2023 года Химкинский суд отправил в колонию-поселение пилота SSJ, сгоревшего в 2019 году в Шереметьево. Дениса Евдокимова приговорили к шести годам колонии-поселения. Суд признал его виновным в нарушении правил безопасности движения, а также удовлетворил денежные иски двух потерпевших в общем размере 3 млн рублей.

Ранее самолет Sukhoi Superjet совершил аварийную посадку в аэропорту Москвы.

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