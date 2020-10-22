В Минздраве заявили о неэффективности КТ в выявлении COVID-19

Компьютерная томография (КТ) легких не является эффективным методом для выявления коронавируса. Об этом рассказал главный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Минздрава Игорь Тюрин, передает ТАСС.

По словам эксперта, на сегодняшний день россияне массово без назначения врача делают КТ легких, чтобы узнать, есть ли у них COVID-19.

Однако этот вид диагностики не показывает наличие инфекции и не является методом скрининга, рассказал Тюрин.

Он пояснил, что люди без респираторных симптомов не должны делать КТ в целях профилактики.

«Призываю граждан не делать компьютерную томографию «на всякий случай», так мы сможем оперативно сделать ее тем, кому она действительно нужна по жизненным показаниям», — заявил эксперт.

Он напомнил, что самым точным видом диагностики коронавируса является ПЦР, которая берется с помощью обычного мазка из горла.

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