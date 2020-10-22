В четверг, 22 октября, на Камчатке началось извержение вулкана Безымянный. Извержение вулкана Безымянный началось на Камчатке. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Камчатский филиал ФИЦ «Единой геофизической службы РАН».

Согласно предварительной оценке филиала центра, высота пеплового выброса составила около 10 км.

«Система сейсмического мониторинга Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН зафиксировала взрыв в 8.22 по камчатскому времени (23.22 21 октября мск). По предварительной оценке, высота пеплового выброса составила около 10 километров», — указано в сообщении.

Как отмечается, в настоящее время вулкан частично закрыт облаками. В связи с этим более точная оценка масштаба извержения появится после изучения спутниковых данных.

По информации ученых, извержение произошло согласно прогнозу.

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