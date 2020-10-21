Италия обновила рекорд по числу новых зараженных COVID-19

В Италии установлен новый рекорд по суточному приросту зараженных коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщает издание Corriere Della Sera.

Так, за сутки положительный результат анализов на COVID-19 получили 15 199 граждан. Прошлый рекорд составил 11 705 случаев и был установлен 18 октября.

Во время весеннего периода наибольший суточный прирост зараженных составил 6 557 пациентов.

При этом число летальных исходов в стране возросло на 127 человек до 36 832 скончавшихся.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 41,1 млн заболевших, более 20 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов — умерли. В России выявили свыше 1,4 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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