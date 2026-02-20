Сергей Лазарев устроил скандал на шоу: «Что вы делаете на сцене?»

Певец Сергей Лазарев «устроил скандал» после выступления одного из коллективов в дебютном выпуске шоу «Ну‑ка, все вместе! Хором!» Об этом сообщает «СтарХит».

Лазарев осудил поведение артистов, заступившись за Надежду Бабкину, которая стала звездным гостем музыкального проекта.

«Я вообще не очень понял вашего настроя — он вообще немножко враждебный, как мне показалось. Вы чуть‑чуть будто с претензией вышли. Вы даже комментарии великих людей нашей страны (Бабкиной. — «Газета.Ru») слушаете как‑то… Нельзя так! Потому что эти люди добились гораздо большего, и они вас многому могут научить!» — обратился к коллективу артист.

«СтарХит» утверждает, что во время беседы с группой певец «не сдержал эмоций и наехал» на музыкантов — в том числе раскритиковал их творчество, не подбирая выражений. Лазарев также возмутился внешним видом участников проекта и музыкальным сопровождением их выступления.

«Не понимаю внешнего вида на сцене. Я все не понимаю в этом выступлении! И не был готов к такому необработанному звуку. Я все время говорил про себя: «Я не понимаю, они стебутся?» Я не понимал вашего отношения к тому, что вы делаете на сцене», — высказался он.

Премьера третьего сезона «Ну‑ка, все вместе! Хором!» состоится 20 февраля в 21:30 на телеканале «Россия». В дебютном эпизоде нового сезона на сцену выйдут: вокальная группа «КВАТРО original», вокальный квартет Malina, техно‑хор Palestrina, детский хор «Аврора», ансамбль «Толока», хор Валаамского монастыря, женский хор «Девчата» и мужской хор Ансамбля песни и танца Национальной гвардии Республики Казахстан.

