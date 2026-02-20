Бывший премьер России назвал возможный срок завершения СВО

Бывший премьер-министр России Сергей Степашин выразил надежду, что задачи спецоперации на Украине будут решены в 2026 году. Его слова приводит ТАСС.

«Я все-таки рассчитываю, что в этом году те вопросы, которые поставлены [в рамках СВО], будут решены», — сказал Степашин.

По словам бывшего премьера, мир на Украине был бы достигнут после встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, если бы этому не мешала Европа.

Степашин указал, что сейчас не срабатывает «одно условие». Речь идет не о статусе Запорожской АЭС, а об «освобождении» Славянска и Краматорска, то есть уходе ВСУ с Донбасса, уточнил политик. Он констатировал, что «в любом случае мы это освободим».

До этого сообщалось, что на переговорах в Женеве российская делегация «снова начала активнее концентрироваться» на вопросе вывода ВСУ с Донбасса. Появление Владимира Мединского в качестве главы переговорной группы и присутствие замглавы МИД Михаила Галузина привело к тому, что вопросу вывода украинских военных с территории Донбасса уделялось повышенное внимание.

