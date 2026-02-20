Размер шрифта
В Госдуме назвали шестое место Петросян грустным результатом для России

Журова: шестое место Петросян на Олимпиаде — грустный результат для России
Claudia Greco/Reuters

Депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что результат фигуристки Аделии Петросян в фигурном катании на Олимпиаде в Италии стал грустным итогом для России. Ее слова передает РИА Новости.

«Все началось с падения и не очень пошло дальше. Было понятно, что судьи много не дадут. Четверной в любом случае надо было вставлять, иначе у нее не было других шансов. Было понятно, что все пойдут ва-банк. У лидеров женщин была ставка только на спортивную составляющую, они не думали о компонентах, исключительно о прыжках. Грустно все для нас вышло, но это уже факт», — сказала Журова.

По итогам короткой и произвольной программ Петросян набрала 214,53 балла и завершила соревнования на шестой позиции. Золотую медаль завоевала американская спортсменка Алиса Лю, набравшая 226,79 балла.

В произвольной программе Петросян допустила ошибку при исполнении четверного тулупа — недокрут и падение. Тем не менее остальные элементы были выполнены успешно, а вращения и дорожка шагов получили максимальный, четвертый уровень сложности.

Ранее Петросян пригласили на показательные выступления на Играх.
 
