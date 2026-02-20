Эпштейн пытался встретиться с Путиным

Американский финансист Джеффри Эпштейн в течение нескольких лет пытался организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения финансовых рынков. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По данным издания, в октябре 2014 года на электронную почту Эпштейна поступило письмо от сотрудника Министерства финансов США, чье имя было скрыто в опубликованных файлах по требованию ведомства. В сообщении предлагалось содействие в организации встречи.

В письме утверждалось, что собеседник обсудил этот вопрос с Путиным и выразил уверенность, что они могут понравиться друг другу. Также отмечалось, что российский лидер якобы был бы рад обсудить во время встречи финансовые рынки XXI века, цифровые валюты и деривативы.

Как пишет Bloomberg, после консультации с бывшим главным юрисконсультом Goldman Sachs Кэти Руэммлер Эпштейн в тот момент отказался от встречи.

При этом, по данным агентства, интерес финансиста к России и Путину не ослабевал. В документах отражены многолетние попытки организовать личную встречу, а имя российского президента упоминается в базе данных около 1000 раз.

Ранее в США подтвердили согласие Клинтонов дать показания по делу Эпштейна.