Федерация фигурного катания поддержала Петросян после выступления на Олимпиаде

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) в официальном Telegram-канале поддержала российскую фигуристку Аделию Петросян, выступившую на Олимпийских играх в Италии.

«Аделия Петросян, яркая звездочка! Сделала невозможное — заставила весь мир аплодировать твоему таланту. Столько смелости, красоты и благородства в каждом движении. Ты настоящий боец. Спасибо за то, что подарила нам эти невероятные эмоции», — сказано в сообщении.

По итогам короткой и произвольной программ Петросян набрала 214,53 балла и завершила соревнования на шестой позиции. Золотую медаль завоевала американская спортсменка Алиса Лю, набравшая 226,79 балла. Серебро досталось Каори Сакамото из Японии с результатом 224,90. Бронзовую награду также увезла представительница Японии Ами Накаи с суммой 219,16 (78,71 и 140,45).

В произвольной программе Петросян допустила ошибку при исполнении четверного тулупа — недокрут и падение. Однако остальные элементы были выполнены успешно, а вращения и дорожка шагов получили максимальный, четвертый уровень сложности.

Ранее в Госдуме назвали шестое место Петросян грустным результатом для России.