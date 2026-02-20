Над Россией ночью сбили 149 БПЛА. Военная операция, день 1458-й

В Херсонской области отменили авиационную опасность, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
В мирных переговорах по Украине есть «важные шаги вперед» по гарантиям безопасности, однако до урегулирования территориального вопроса еще далеко, сообщила премьер-министр Италии Джорджа Мелони в интервью Sky TG24.
В Херсонской области объявлена авиационная опасность, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
🔴Около Севастополя уничтожили более 26 украинских беспилотников, повреждены дома и автомобили, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
«Сбитые БПЛА были начинены поражающими металлическими шариками», — отметил он.
Расчеты БПЛА 18-й общевойсковой армии уничтожили пункты временной дислокации и бронеавтомобили ВСУ на правом берегу Днепра, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
❗В Севастополе в результате атаки ВСУ пострадала 90-летняя женщина, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
В аэропорту Калуги отменили ограничения на взлет и посадку самолетов, сообщила Росавиация.
В Тульской области отменили опасность атаки БПЛА, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
❗Антитеррористическое подразделение «Горыныч» регионального управления ФСБ России уничтожило семь украинских диверсантов у Димитрова при попытке обхода российских штурмовиков, сообщило УФСБ России по ДНР.
В Николаевской области на юге Украины получили повреждения объекты энергетической инфраструктуры, без света остались 55 населенных пунктов, сообщил глава областной администрации Виталий Ким.
Использование ударных БПЛА в настоящее время сопоставимо с огневым воздействием ствольной артиллерии, заявил первый замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской в интервью «Красной звезде».
Росавиация: в аэропорту Калуги ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов.
Авиационная опасность объявлена в Орловской области, сообщается в приложении МЧС России.
В Курской области объявлена авиационная опасность, сообщил оперштаб региона.
🔴Владимир Зеленский боялся жестких требований главы делегации РФ Владимира Мединского на трехсторонних переговорах в Женеве, пишет The Daily Telegraph со ссылкой на источники.
Бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин рассчитывает, что задачи специальной военной операции будут решены уже в 2026 году.
«Я все-таки рассчитываю, что в этом году те вопросы, которые поставлены [в СВО], будут решены», — отметил он в интервью ТАСС.
В Брянской области украинские FPV-дроны атаковали поселок Суземка, ранен мирный житель, сообщил губернатор Александр Богомаз.
🔴ВС России в 2025 году окончательно перехватили всю стратегическую инициативу в зоне проведения СВО, заявил первый замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской в интервью «Красной звезде».
ВС России в зоне проведения СВО имеют превосходство над ВСУ почти во всех отношениях, пишет ТАСС со ссылкой на доклад Пентагона.
❗В Севастополе в результате атаки ВСУ погиб мужчина — он получил осколочное ранение, находясь на одной из улиц, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
Украина надеется на развитие оборонного сотрудничества с Японией, заявил Владимир Зеленский в интервью Kyodo.
В Тульской области объявлена опасность атаки БПЛА, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.
⚡️Украинская армия за время проведения СВО потеряла более 1,5 млн человек, заявил первый замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской в интервью «Красной звезде».
🔴Над Россией ночью уничтожили 149 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ.
Над Брянской областью сбили 57 БПЛА, над Черным морем — 28, над Азовским морем — 24, над Крымом — 20, над Краснодарским краем — 17, над Ростовской областью — два, над Белгородской — один.
Сегодня 1458-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.