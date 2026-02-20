Над Россией ночью сбили 149 БПЛА. Военная операция, день 1458-й

8:10

Бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин рассчитывает, что задачи специальной военной операции будут решены уже в 2026 году.

«Я все-таки рассчитываю, что в этом году те вопросы, которые поставлены [в СВО], будут решены», — отметил он в интервью ТАСС.