Над Россией ночью сбили 149 БПЛА. Военная операция, день 1458-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1458-й день
Евгений Биятов/РИА Новости

Над территорией России ночью уничтожили 149 беспилотников ВСУ, сообщило Минобороны РФ. Украинская армия за время проведения СВО потеряла более 1,5 млн человек, заявил первый замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской. Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на развитие оборонного сотрудничества с Японией. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

10:05

В Херсонской области отменили авиационную опасность, сообщил губернатор Владимир Сальдо.

9:54

В мирных переговорах по Украине есть «важные шаги вперед» по гарантиям безопасности, однако до урегулирования территориального вопроса еще далеко, сообщила премьер-министр Италии Джорджа Мелони в интервью Sky TG24.

9:41

В Херсонской области объявлена авиационная опасность, сообщил губернатор Владимир Сальдо.

9:40

🔴Около Севастополя уничтожили более 26 украинских беспилотников, повреждены дома и автомобили, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Сбитые БПЛА были начинены поражающими металлическими шариками», — отметил он.

9:37

Расчеты БПЛА 18-й общевойсковой армии уничтожили пункты временной дислокации и бронеавтомобили ВСУ на правом берегу Днепра, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

9:33

❗В Севастополе в результате атаки ВСУ пострадала 90-летняя женщина, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

9:12

В аэропорту Калуги отменили ограничения на взлет и посадку самолетов, сообщила Росавиация.

9:07

В Тульской области отменили опасность атаки БПЛА, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

9:06

❗Антитеррористическое подразделение «Горыныч» регионального управления ФСБ России уничтожило семь украинских диверсантов у Димитрова при попытке обхода российских штурмовиков, сообщило УФСБ России по ДНР.

8:46

В Николаевской области на юге Украины получили повреждения объекты энергетической инфраструктуры, без света остались 55 населенных пунктов, сообщил глава областной администрации Виталий Ким.

8:42

Использование ударных БПЛА в настоящее время сопоставимо с огневым воздействием ствольной артиллерии, заявил первый замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской в интервью «Красной звезде».

8:41

Росавиация: в аэропорту Калуги ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

8:36

Авиационная опасность объявлена в Орловской области, сообщается в приложении МЧС России.

8:23

В Курской области объявлена авиационная опасность, сообщил оперштаб региона.

8:14

🔴Владимир Зеленский боялся жестких требований главы делегации РФ Владимира Мединского на трехсторонних переговорах в Женеве, пишет The Daily Telegraph со ссылкой на источники.

8:10

Бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин рассчитывает, что задачи специальной военной операции будут решены уже в 2026 году.

«Я все-таки рассчитываю, что в этом году те вопросы, которые поставлены [в СВО], будут решены», — отметил он в интервью ТАСС.

8:08

В Брянской области украинские FPV-дроны атаковали поселок Суземка, ранен мирный житель, сообщил губернатор Александр Богомаз.

8:07

🔴ВС России в 2025 году окончательно перехватили всю стратегическую инициативу в зоне проведения СВО, заявил первый замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской в интервью «Красной звезде».

8:06

ВС России в зоне проведения СВО имеют превосходство над ВСУ почти во всех отношениях, пишет ТАСС со ссылкой на доклад Пентагона.

8:05

❗В Севастополе в результате атаки ВСУ погиб мужчина — он получил осколочное ранение, находясь на одной из улиц, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

8:04

Украина надеется на развитие оборонного сотрудничества с Японией, заявил Владимир Зеленский в интервью Kyodo.

8:03

В Тульской области объявлена опасность атаки БПЛА, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.

8:02

⚡️Украинская армия за время проведения СВО потеряла более 1,5 млн человек, заявил первый замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской в интервью «Красной звезде».

8:01

🔴Над Россией ночью уничтожили 149 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ.

Над Брянской областью сбили 57 БПЛА, над Черным морем — 28, над Азовским морем — 24, над Крымом — 20, над Краснодарским краем — 17, над Ростовской областью — два, над Белгородской — один.

8:00

Сегодня 1458-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.
 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!