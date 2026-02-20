В США убили известного астрофизика

В сельской местности Долины Антилоп в штате Калифорния застрелили известного астрофизика Карла Гриллмэйра. Об этом сообщила газета Los Angeles Times.

Сигнал в службу 911 поступил в 6:10 утра — сообщалось о вооруженном нападении в неинкорпорированном районе Ллано, который находится под управлением округа. Прибывшие помощники шерифа обнаружили 67-летнего мужчину с огнестрельным ранением на крыльце дома. Медики констатировали его смерть.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной гибели стало огнестрельное ранение в туловище.

В департаменте шерифа округа Лос-Анджелес позже сообщили о задержании 29-летнего Фредди Снайдера. Ему предъявили обвинения в убийстве, угоне автомобиля и краже со взломом по эпизоду от 28 декабря. Подозреваемый содержится под стражей без права освобождения под залог в 2 млн долларов. Следствие не уточняет, был ли он знаком с погибшим.

Представитель Калтеха подтвердил, что Гриллмэйр более 40 лет занимался исследованиями в области галактической астрономии. Он работал в Центре обработки и анализа инфракрасных данных университета, который сотрудничает с НАСА и Национальным научным фондом США.

Коллеги называли ученого одним из ведущих специалистов по структуре Млечного Пути. Его научные работы были посвящены звездным потокам и эволюции галактик. В 2007 году он опубликовал исследование о наличии воды на далекой планете вне Солнечной системы. За достижения в науке Гриллмэйр был удостоен ряда наград, включая медаль НАСА.

Ученый проживал в отдаленной части Долины Антилоп, где оборудовал домашнюю обсерваторию с телескопами. В последнее время он занимался изучением комет и астероидов, потенциально опасных для Земли.

