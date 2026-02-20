В России раскрыли, сколько истребителей F-16 осталось у Украины

Аналитик Леонков: на Украине осталось не более 12 истребителей F-16

В результате ударов и операций ВС РФ в авиапарке ВСУ осталось не более 10-12 истребителей F-16. Такими данными военный аналитик Алексей Леонков поделился в беседе с РИА Новости.

По его словам, «в рядах ВСУ поддерживается количество в районе 10-12 самолетов F-16», что соответствует цифрам поставок, которые идут на территорию республики. Леонков заметил, что сейчас страны Европы не могут поставлять Киеву даже свои национальные самолеты.

При этом эксперт добавил, что текущего авиапарка ВСУ достаточно для ударов по российским целям ракетами Storm Shadow и SCALP.

До этого издание Intelligence Online сообщало, что частью переданных Украине истребителей F-16 управляют американские и голландские пилоты.

В публикации утверждается, что для защиты воздушного пространства над украинской столицей была сформирована эскадрилья из украинских, американских и голландских летчиков. Пилоты из США и Нидерландов ранее участвовали в боевых операциях на Ближнем Востоке и в Афганистане. Сейчас американцы и голландцы заключили временные контракты, и поэтому они не имеют официальных званий и не входят в штат Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее в Госдуме объяснили, почему Украина не получит обещанные Западом истребители.