Российские войска получили партию новых машин для эвакуации танков

Ростех: Уралвагонзавод отправил в войска партию модернизированных БРЭМ-80

«Концерн «Уралвагонзавод» (входит в госкорпорацию «Ростех» ) передал Минобороны России партию бронированных ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ-80. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации в своем Telegram-канале.

«Ключевым обновлением [БРЭМ-80] стал повышенный уровень защищенности экипажа», — говорится в сообщении.

Кроме того, БРЭМ-80 оснащен механизированной сцепкой, которая позволяет экипажу эвакуировать поврежденную технику, не покидая кабины, а также гидравлическими лебедками и сошник-бульдозером для расчистки завалов и фиксации машины при эвакуации танка.

В «Ростехе» уточнили, что машина создана на базе шасси танка Т-80, имеет мощный газотурбинный двигатель, который оперативно запускается даже в самые экстремальные холода.

БРЭМ-80 в одиночку может буксировать не только российские, но и более тяжелые западные танки. На международном конкурсе «Рембат-2018» БРЭМ-80 поставила рекорд, отбуксировав шесть сцепленных танков Т-80 общим весом весом более 270 тонн.

До этого в «Ростехе» рассказали, что американские производители танков Abrams внедряют российские наработки. Речь идет о снижении боевой массы машин для большей маневренности на поле боя.

Ранее в «Ростехе» ответили на заявления о том, что у ВС РФ могут закончиться танки.
 
