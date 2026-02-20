Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Циклон «Валли» Блокировка TelegramЗадержание экс-принца Эндрю
Общество

В деле Эпштейна нашли письмо о 400 девушках из Киева

Агент предлагал Эпштейну на выбор 400 девушек с Украины
SDNY/Global Look Press

Один из агентов американского финансиста Джеффри Эпштейна предлагал ему на выбор около 400 девушек с Украины, уточняя, что «в основном это дешевый эскорт». Информация об этом есть в опубликованных минюстом США файлах по делу финансиста.

В письме от 10 октября 2012 года с темой «Киев» отправитель, имя которого скрыто, упоминает женщину, связанную с модельными агентствами на Украине и готовую предоставить девушек для показа финансисту. В сообщении говорится, что у нее около 400 девушек из модельных и свадебных агентств, базирующихся в Киеве, и она ожидает звонка.

Автор письма также указал, что в Киеве есть два «хороших» агентства — L-Models, владельцем которого назван некий Стас, и еще одно агентство, название которого в документе скрыто. Остальные агентства, по словам собеседника, небольшие, и при необходимости он готов был найти контакты, однако в основном речь шла о «дешевом эскорте».

В той же переписке содержится письмо от 29 сентября 2011 года на русском языке с темой «Юля». В нем размещены 34 фотографии, часть изображений скрыта для просмотра. В письме также присутствует автоматическая реклама одной из украинских онлайн-площадок с русскоязычным слоганом.

Получатель переслал это сообщение Эпштейну с кратким комментарием о том, что ему понравилась одна из девушек.

В 2019 году в США Эпштейну предъявили обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации. В июле того же года его нашли без признаков жизни в тюрьме, следствие пришло к выводу, что никто к этому, кроме самого заключенного, не был причастен. 30 января заместитель генпрокурора США Тодд Бланш объявил о завершении публикации материалов по делу. Общий объем обнародованных данных превысил 3,5 млн файлов.

Ранее в переписке Эпштейна упомянули участника группы «Иванушки International».
 
Теперь вы знаете
Россия замедлила параллельный импорт. Что будет с ценами на Apple и другие товары из-за рубежа
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!