Общество

В Москве знакомство с девушкой закончилось для двоих юношей делом по статье о теракте

В Москве задержали двоих юношей, поджигавших машины по заданию кураторов

Московские полицейские поймали двоих молодых людей, которые занимались поджогом машин. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Одним из задержанных оказался 19-летний юноша из Костромы. Он познакомился с девушкой на сайте знакомств, в беседе она отправила ссылку якобы на свои фото. На деле после перехода по ссылке иностранные кураторы получили доступ к его данным и потребовали выполнять их задания.

«В основном это было получение денежных средств от пенсионеров в других регионах и перевод их в криптовалюту. Последним заданием стал поджог служебного автомобиля полиции», – сообщается в публикации.

По подобной схеме пострадал 17-летний школьник. Он поджег машину около КПП ОМВД по Хорошевскому району.

После этих случаев возбудили уголовные дела по статьям о теракте, умышленном уничтожении имущества, материалы переданы следователям, которые примут процессуальное решение.

В полиции напомнили, что не стоит выполнять указания практически незнакомых людей из мессенджеров.

Ранее силовики задержали москвича за подготовку терактов и оправдание экстремизма.
 
