В России планируют взыскивать долги за ЖКХ онлайн

В России с 2028 года задолженность за жилищно-коммунальные услуги могут начать взыскивать онлайн через цифровую платформу на базе ГИС ЖКХ. Об этом РИА Новости рассказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

По его словам, кабмин утвердил план мероприятий, которые предусматривают внедрение цифровой платформы для онлайн-информирования граждан о задолженности по ЖКХ к 2028 году.

Якубовский добавил, что принятие отдельного федерального закона, закрепляющего правовой механизм данной системы, планируется реализовать до февраля 2028 года.

Он отметил, что речь идет о цифровизации уже действующей процедуры, а не о введении новых штрафов.

До этого преподаватель юридического факультета МГУ Дмитрий Коновалов рассказал, что собственник жилого помещения может не оплачивать дополнительные жилищно-коммунальные услуги, если их добавили в квитанцию без его согласия.

10 февраля сообщалось, что россияне возмутились росту цен на жилищно-коммунальные услуги. В некоторых регионах их стоимость подскочила в два раза.

Ранее россиянам разъяснили процедуру выселения из квартиры за долги по коммуналке.