Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Циклон «Валли» Блокировка TelegramЗадержание экс-принца Эндрю
Общество

В России планируют взыскивать долги за ЖКХ онлайн

Депутат Якубовский: долги за услуги ЖКХ могут начать взыскивать онлайн
Alexander Legky/Global Look Press

В России с 2028 года задолженность за жилищно-коммунальные услуги могут начать взыскивать онлайн через цифровую платформу на базе ГИС ЖКХ. Об этом РИА Новости рассказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

По его словам, кабмин утвердил план мероприятий, которые предусматривают внедрение цифровой платформы для онлайн-информирования граждан о задолженности по ЖКХ к 2028 году.

Якубовский добавил, что принятие отдельного федерального закона, закрепляющего правовой механизм данной системы, планируется реализовать до февраля 2028 года.

Он отметил, что речь идет о цифровизации уже действующей процедуры, а не о введении новых штрафов.

До этого преподаватель юридического факультета МГУ Дмитрий Коновалов рассказал, что собственник жилого помещения может не оплачивать дополнительные жилищно-коммунальные услуги, если их добавили в квитанцию без его согласия.

10 февраля сообщалось, что россияне возмутились росту цен на жилищно-коммунальные услуги. В некоторых регионах их стоимость подскочила в два раза.

Ранее россиянам разъяснили процедуру выселения из квартиры за долги по коммуналке.
 
Теперь вы знаете
Крепкий рубль стал проблемой. Чем это грозит и пора ли покупать доллары
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!