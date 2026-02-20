Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Циклон «Валли» Блокировка TelegramЗадержание экс-принца Эндрю
Бизнес

В России появится ГОСТ на бананы

РИА: Росстандарт принял ГОСТ на бананы
progressman/Shutterstock/FOTODOM

В России впервые утвердили ГОСТ на бананы, ввозимые в страну. Он вступит в силу в марте этого года, сообщает РИА Новости, ссылаясь на документ Росстандарта.

Принятый ГОСТ распространяется на свежие бананы, которые в дальнейшем будут продаваться в магазинах, а при ввозе в Россию проходить контроль на соответствие требованиям по внешнему виду, вкусу и запаху, а также степени зрелости.

Согласно нормативу, ввозимые бананы должны быть только зеленого или светло-зеленого цвета, чтобы они дозрели до спелости уже на российских складах и в других специальных местах. Кроме того, фрукты должны иметь легкий огуречный аромат, а при разрезании выделять млечный сок. В кисти предусмотрено не более одного вырезанного банана, но с остатком плодоножки зеленого цвета, а в целом в ней должно быть не менее трех фруктов, каждый длиной минимум 14 сантиметров.

Уточняется, что ГОСТ носит рекомендательный характер и служит ориентиром для производителей.

В конце прошлого года сообщалось, что РФ за январь – октябрь 2025 года существенно увеличила закупки бананов из Эквадора и стала крупнейшим рынком сбыта для этой продукции. Объем поставок бананов на российский рынок за десять месяцев вырос на 11,33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В целом экспорт бананов из Эквадора за январь – октябрь 2025 года достиг 314,24 млн коробок, что на 3,86% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

Ранее россиянам назвали продукты, которые помогают поднять настроение.
 
Теперь вы знаете
Россия замедлила параллельный импорт. Что будет с ценами на Apple и другие товары из-за рубежа
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!