В России появится ГОСТ на бананы

В России впервые утвердили ГОСТ на бананы, ввозимые в страну. Он вступит в силу в марте этого года, сообщает РИА Новости, ссылаясь на документ Росстандарта.

Принятый ГОСТ распространяется на свежие бананы, которые в дальнейшем будут продаваться в магазинах, а при ввозе в Россию проходить контроль на соответствие требованиям по внешнему виду, вкусу и запаху, а также степени зрелости.

Согласно нормативу, ввозимые бананы должны быть только зеленого или светло-зеленого цвета, чтобы они дозрели до спелости уже на российских складах и в других специальных местах. Кроме того, фрукты должны иметь легкий огуречный аромат, а при разрезании выделять млечный сок. В кисти предусмотрено не более одного вырезанного банана, но с остатком плодоножки зеленого цвета, а в целом в ней должно быть не менее трех фруктов, каждый длиной минимум 14 сантиметров.

Уточняется, что ГОСТ носит рекомендательный характер и служит ориентиром для производителей.

В конце прошлого года сообщалось, что РФ за январь – октябрь 2025 года существенно увеличила закупки бананов из Эквадора и стала крупнейшим рынком сбыта для этой продукции. Объем поставок бананов на российский рынок за десять месяцев вырос на 11,33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В целом экспорт бананов из Эквадора за январь – октябрь 2025 года достиг 314,24 млн коробок, что на 3,86% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

