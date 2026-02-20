Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Циклон «Валли» Блокировка TelegramЗадержание экс-принца Эндрю
Общество

Женщину накачали снотворным и изнасиловали на собеседовании на госслужбу

В Индии женщину изнасиловали во время собеседования
Shutterstock

25-летняя женщина из Индии подверглась групповому изнасилованию во время устройства на работу. Об этом сообщает Times of India.

По данным издания, вдова из Дели за полгода до инцидента познакомилась с мужчиной, который представился ей сотрудником полиции и утверждал, что его жена является судьей с политическими связями.

В момент, когда между ними уже установились доверительные отношения, мужчина предложил пострадавшей работу поваром в полиции по квоте для вдов.

Знакомый сам отвез женщину в отель, где они должны были решить вопросы, связанные с трудоустройством. В номере соискательница увидела другого мужчину, который предложил ей чай. Вдова заснула, после чего этот мужчина и знакомый изнасиловали ее.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статьям об изнасиловании и отравлении. На данный момент идет расследование, после которого ответственные лица примут решение о наказании.

Ранее в Германии мужчина приставал к женщинам на вокзале с просьбой облизать их обувь.
 
Теперь вы знаете
Россия замедлила параллельный импорт. Что будет с ценами на Apple и другие товары из-за рубежа
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!