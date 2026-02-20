Женщину накачали снотворным и изнасиловали на собеседовании на госслужбу

В Индии женщину изнасиловали во время собеседования

25-летняя женщина из Индии подверглась групповому изнасилованию во время устройства на работу. Об этом сообщает Times of India.

По данным издания, вдова из Дели за полгода до инцидента познакомилась с мужчиной, который представился ей сотрудником полиции и утверждал, что его жена является судьей с политическими связями.

В момент, когда между ними уже установились доверительные отношения, мужчина предложил пострадавшей работу поваром в полиции по квоте для вдов.

Знакомый сам отвез женщину в отель, где они должны были решить вопросы, связанные с трудоустройством. В номере соискательница увидела другого мужчину, который предложил ей чай. Вдова заснула, после чего этот мужчина и знакомый изнасиловали ее.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статьям об изнасиловании и отравлении. На данный момент идет расследование, после которого ответственные лица примут решение о наказании.

