Трамп рассматривает возможность ограниченного удара по Ирану

WSJ: Трамп рассматривает возможность первичного ограниченного удара по Ирану
Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Дональд Трамп рассматривает вариант нанесения первичного ограниченного удара по Ирану, чтобы заставить Тегеран заключить ядерную сделку. Об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

«Подобный шаг нельзя назвать полномасштабной атакой, которая могла бы спровоцировать серьезные ответные действия», — говорится в публикации.

По данным издания, если Иран не станет выполнять требование по отказу от обогащения урана, «США ответят широкомасштабной кампанией, потенциально нацеленной на свержение режима в Тегеране».

Ранее телеканал CBS также сообщил, что администрация Трампа рассматривает возможность нанесения удара по Ирану 21 февраля.

По данным газеты The Wall Street Journal, на прошедших в Женеве американо-иранских переговорах Тегеран предложил отправить часть запасов высокообогащенного урана третьей стороне, например России, чтобы снять ключевые опасения Вашингтона по поводу ядерной программы. По данным издания, иранская сторона готова приостановить обогащение на срок до трех лет. Однако администрация Трампа настаивает на полной остановке программы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Лавров предостерег США от ударов по Ирану.
 
