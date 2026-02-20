Премьер Японии заявила о желании заключить мирный договор с Россией

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила о желании решить «территориальную проблему» и заключить мирный договор с Россией, несмотря на тяжелое состояние двусторонних отношений. Ее слова приводит ТАСС.

«Хотя японско-российские отношения находятся в тяжелом состоянии, позиция правительства Японии остается неизменной: решить территориальную проблему и заключить мирный договор», — сказала Такаити.

Премьер Японии также подвергла критике действия России на Украине, отметив необходимость скорейшего прекращения конфликта.

До этого посол РФ в Токио Николай Ноздрев заявил, что милитаризация Японии повлечет за собой ответные меры не только со стороны России, но и со стороны других стран региона.

Территориальный спор между Россией и Японией относительно принадлежности Южных Курил, кроме острова Урупа, остается неурегулированным с момента окончания Второй мировой войны. Москва считает суверенитет над этими территориями законным, а Токио включает их в состав своей префектуры Хоккайдо. В связи с этим стороны до сих пор не заключили мирный договор.

