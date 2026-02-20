Снегопад «Валли» побил рекорд 1970 года в Москве, выпало 49% месячной нормы осадков

Обрушившийся на столичный регион циклон «Валли» принес рекордный снегопад. Как сообщил синоптик Михаил Леус, на базовой метеостанции ВДНХ за сутки выпал 21 мм осадков, что составило 49% от месячной нормы февраля и превысило прежний рекорд 1970 года. Рекорды обновлены и в Подмосковье, а в районе Приокско-Террасного заповедника выпало 27 мм — почти две трети нормы. Из-за снегопада в московских аэропортах отменены и задержаны десятки рейсов, на дорогах образовались 9-балльные пробки, а патрули ЦОДД вытащили около 250 застрявших грузовиков. Снег будет идти до утра 20 февраля.

Снегопад в Москве, вызванный циклоном «Валли», стал рекордным — с начала суток в столице выпало 49% от месячной нормы осадков. Об этом в Telegram сообщил синоптик Михаил Леус.

«В Москве, по данным базовой метеостанции города ВДНХ, в осадкомеры попал 21 мм осадков (8 мм ночью и 13 мм днем), что существенно выше прежнего суточного рекорда по количеству выпавших осадков, принадлежавшего ранее 1970 году, и это почти половина (49%) от месячной нормы февраля», — заявил он.

Леус подчеркнул, что рекордные показатели зафиксированы и в Подмосковье: в Можайске за сутки выпало 17 мм осадков, в Коломне — 18 мм. Это выше прежних максимумов для этой даты — 14 мм, зарегистрированных в 2000 году в Можайске и в 1968-м в Коломне.

Наибольшее количество осадков циклон «Валли» принес в район метеостанции Приокско-Террасного заповедника — там за сутки выпало 27 мм, что составляет около 63% месячной нормы февраля.

По словам Леуса, снегопад в столичном регионе сохранится в течение всей ночи, при этом в ее начале местами возможны сильные осадки. Днем ожидается небольшой снег, однако обновления суточного рекорда по осадкам 20 февраля синоптики не прогнозируют.

«А вот снежный максимум нынешней зимы, который составляет 61 см, как и суточный рекорд по высоте снежного покрова, составляющий для 20 февраля 64 см, могут быть обновлены», — пишет Леус.

Балканский циклон

Ранее «Роскосмос» опубликовал снимки циклона Валли, сделанные со спутника. Балканский циклон пришел в Россию из Болгарии через Крым.

Роскосмос

Из-за снегопада была ограничена работа аэропортов Москвы. В Минтрансе сообщили об отмене 19 рейсов, еще 14 были задержаны более чем на два часа, говорится в Telegram-канале ведомства.

Самая напряженная ситуация сложилась в Шереметьево: отменены десятки рейсов в Санкт-Петербург, Казань, Калининград, Уфу, Екатеринбург и другие города, передает РЕН ТВ.

Коллапс на дорогах

К полудню загруженность столичных магистралей достигла 8–9 баллов. Сильнее всего движение было затруднено в центре, на Садовом и Третьем транспортном кольцах, западных участках МКАД и вылетных трассах. Средняя скорость потока снизилась до 24–25 км/ч.

В Подмосковье на 85-м км трассы М4 «Дон» произошло пять отдельных ДТП с участием 12 автомобилей, сообщили в полиции региона.

Из-за метели остановились трамваи на Авиамоторном проезде, пассажирам пришлось покинуть вагоны. По данным РЕН ТВ, задержки также произошли у Домодедово и на въезде в Тулу, где остановилась «Ласточка».

Мэр Москвы Сергей Собянин охарактеризовал ситуацию со снегом как «крайне сложную», но выразил уверенность, что столица справится с последствиями непогоды.

«Зима бьет все рекорды. Снегопады не прекращаются. Сегодня выпадет более 70 процентов от месячной нормы — это аномально много. Снег будет идти в течение всего дня и ночи и на следующий день», — написал Собянин в своем Telegram.

В свою очередь заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что патруль Центра организации дорожного движения Москвы в течение дня вытянул примерно 250 застрявших в снегу грузовиков.

«Сегодня во время снегопада 36 экипажей Дорожного патруля ЦОДД дежурят в усиленном режиме. Патрульные уже порядка 250 раз вытянули застрявшие грузовые автомобили. Благодаря слаженной работе специалистов даже в непогоду движение в городе остается стабильным и безопасным», — сказал он.

По данным ЦОДД к 19:30 средняя скорость движения в городе составляла 25 км/ч, за полчаса до этого — 23 км/ч, через час пробки оценивались в 8 баллов.

Дептранс ранее предупредил, что снег продолжит идти до 9 утра пятницы. Синоптики прогнозируют снег до вечера 20 февраля. После этого ожидается потепление до -4…-7°C, и сильные морозы в текущем сезоне уже маловероятны, сообщает «Лента.ру».