Стало известно, сколько американцев считают Трампа расистом

YouGov: 47% американцев считают, что слово «расист» точно описывает Трампа
Kevin Lamarque/Reuters

Почти половина опрошенных американцев считают, что ярлык «расист» точно описывает президента США Дональда Трампа. Это следует из совместного опроса The Economist и YouGov, который имеется в распоряжении газеты The Hill.

Согласно исследованию, 47% респондентов посчитали, что слово «расист» точно описывает Трампа. 24% опрошенных сообщили, что этот ярлык точно не подходит президенту США. Остальные 29% затруднились ответить.

6 февраля Трамп разместил на платформе Truth Social короткий видео ролик продолжительностью около минуты. В нем он утверждает о якобы фальсификациях голосов на президентских выборах 2020 года в США в пользу Джо Байдена. В финальной части видео в нескольких кадрах появились Барак и Мишель Обама, изображенные в образе обезьян, под звуки песни «The Lion Sleeps Tonight» из мультфильма «Король Лев».

Видео вызвало широкую критику, в том числе со стороны некоторых республиканцев, из-за дегуманизации людей африканского происхождения. При этом Белый дом первоначально защищал публикацию, назвав ее «мемом», но затем пост был удален — спустя примерно 12 часов после появления.

Ранее Обама прокомментировал сравнение с обезьяной в аккаунте Трампа.
 
