«Девушка мечты каждого американца». Синди Кроуфорд — 60

20 февраля супермодели и актрисе Синди Кроуфорд исполнилось 60 лет. Она родилась в американском штате Иллинойс в 1966 году в семье электрика и медсестры.

В 1984-м Кроуфорд окончила школу и поступила в Северо-западный университет, где изучала химическую технологию. Однако вскоре бросила учебу и сосредоточилась на работе моделью при росте 177 см и параметрах 86-66-89. Отличительной особенностью кареглазой Кроуфорд стала заметная родинка над губой.

На пике своей карьеры — с конца 1980-х по 1990-е — Кроуфорд входила в число самых популярных супермоделей. К 2000 году, когда Синди завершила активную работу в модельном бизнесе, ее лицо украсило обложки более чем 1000 изданий. Кроуфорд появлялась на страницах Vogue, ELLE, Cosmopolitan, W, People, Harper's Bazaar, Allure и многих других журналов.

Кроме того, Кроуфорд стала первой супермоделью, которая позировала обнаженной для журнала Playboy. Она заняла пятое место в списке 100 самых сексуальных звезд ХХ века по версии Playboy.

«В ней сочетаются классическая красота и девушка мечты каждого американца», — подчеркивал модельер Карл Лагерфельд.

Также она была лицом модных компаний. В частности, с 1989-го по 2000-й представляла Revlon — американского производителя косметики.

Кроме того, Кроуфорд снималась в кино. Ее кинодебютом стала роль адвоката в картине «Честная игра» (1995). Впоследствии она появлялась в таких фильмах и сериалах, как «Студия 54» (1998), «Потомки обезьян» (2000), «Телохранители» (2000), «Город хищниц» (2015) и других. Помимо этого, Синди снималась в клипах Джорджа Майкла «Freedom! '90», Тейлор Свифт «Bad Blood», Duran Duran «Girl Panic!» и Bon Jovi «Please Come Home For Christmas».

Кроуфорд была замужем дважды. С 1991-го по 1995-й она состояла в браке с голливудским актером Ричардом Гиром. А в 1998-м вышла замуж за бизнесмена Рэнди Гербера, у пары родились сын и дочь.

Яркие образы Кроуфорд — в галерее «Газеты.Ru».