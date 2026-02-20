Губернатор рассказал о последствиях массированной атаки ВСУ на Брянскую область

Ночью над территорией Брянской области подразделениями противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны РФ было уничтожено 57 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Кроме того, по его словам, налет дронов вооруженных сил Украины (ВСУ) также отражали мобильные-огневые группы бригады «БАРС – Брянск», а также спецподразделения Росгвардии по Брянской области.

В результате налета в селе Лопушь Выгоничского района осколками повреждены три частных дома. В поселке Суземка местный житель получил ранения, его доставили в больницу. Повреждены два легковых автомобиля, уточнил Богомаз.

На местах прилетов дронов работают оперативные и экстренные службы, добавил глава региона.

В Минобороны ранее сообщили, что за минувшую ночь дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 149 украинских беспилотников над российскими регионами. По данным ведомства, 57 БПЛА сбили над Брянской областью. Еще 28 дронов уничтожили над акваторией Черного моря и 24 — над Азовским морем. Кроме того, 20 беспилотников нейтрализовали над Республикой Крым, 17 — над Краснодарским краем, два — над Ростовской областью и один — над Белгородской областью.

Ранее российский беспилотник подбил украинский вертолет.