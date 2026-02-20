Самолет из США залетел в Россию

Неизвестный cамолет из США только что залетел на территорию России. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Как говорится в публикации, на сервисе Flightradar не отображаются номер или принадлежность лайнера. Борт несколько часов назад стартовал с расположенной в пригороде Вашингтона базы Военно-воздушных сил США Эндрюс, пролетел через воздушное пространство Гренландии, Норвегии, Финляндии. После этого самолет вошел в воздушное пространство Мурманской области. Пока нет информации о том, кто находится на борту.

19 февраля газета The Wall Street Journal сообщила, что Соединенные Штаты перебрасывают на Ближний Восток крупные силы авиации, формируя самую масштабную воздушную группировку в регионе со времен вторжения в Ирак в 2003 году. По данным издания, в последние дни в регион направлены истребители F-35 и F-22. Помимо этого, к зоне возможной операции следует еще один авианосец с ударной авиацией и средствами радиоэлектронной борьбы. Также перебрасываются самолеты управления и координации, а в предыдущие недели были развернуты ключевые системы противовоздушной обороны.

