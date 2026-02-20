Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Циклон «Валли» Блокировка TelegramЗадержание экс-принца Эндрю
Общество

Самолет из США залетел в Россию

SHOT: неизвестный самолет из США залетел на территорию России
Shutterstock

Неизвестный cамолет из США только что залетел на территорию России. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Как говорится в публикации, на сервисе Flightradar не отображаются номер или принадлежность лайнера. Борт несколько часов назад стартовал с расположенной в пригороде Вашингтона базы Военно-воздушных сил США Эндрюс, пролетел через воздушное пространство Гренландии, Норвегии, Финляндии. После этого самолет вошел в воздушное пространство Мурманской области. Пока нет информации о том, кто находится на борту.

19 февраля газета The Wall Street Journal сообщила, что Соединенные Штаты перебрасывают на Ближний Восток крупные силы авиации, формируя самую масштабную воздушную группировку в регионе со времен вторжения в Ирак в 2003 году. По данным издания, в последние дни в регион направлены истребители F-35 и F-22. Помимо этого, к зоне возможной операции следует еще один авианосец с ударной авиацией и средствами радиоэлектронной борьбы. Также перебрасываются самолеты управления и координации, а в предыдущие недели были развернуты ключевые системы противовоздушной обороны.

Ранее стало известно, что президентский авиапарк США раскрасят в любимые цвета Трампа.
 
Теперь вы знаете
Россия замедлила параллельный импорт. Что будет с ценами на Apple и другие товары из-за рубежа
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!