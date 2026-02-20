Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Циклон «Валли» Блокировка TelegramЗадержание экс-принца Эндрю
Общество

Хинштейн опубликовал сводку атак ВСУ на Курскую область за сутки

Хинштейн: за сутки над Курской областью было сбито 34 беспилотника
ЯКИМ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение последних суток атаковали Курскую область беспилотниками различного типа 34 раза. Об этом говорится в сводке губернатора региона Александра Хинштейна на странице в Telegram-канале.

«Всего в период с 09:00 19 февраля до 07:00 20 февраля сбито 34 вражеских беспилотника различного типа. 3 раза враг применил артиллерию по отселенным районам,» — написал губернатор.

По его словам, четыре раза за сутки беспилотники атаковали территорию Курской области с помощью сброса взрывного устройства.

В сообщении отмечается, что на данный момент разрушений инфраструктуры и пострадавших нет.

В ночь на 20 февраля системы противовоздушной обороны также отразили атаку дронов ВСУ на Севастополь и Сочи.

По информации министерства обороны РФ, накануне вечером средства ПВО перехватили и уничтожили 48 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией России. Дроны сбили в период с 20:00 до 23:00 мск.

Ранее беспилотники атаковали Ростовскую область.
 
Теперь вы знаете
Россия замедлила параллельный импорт. Что будет с ценами на Apple и другие товары из-за рубежа
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!