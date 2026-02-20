Хинштейн опубликовал сводку атак ВСУ на Курскую область за сутки

Хинштейн: за сутки над Курской областью было сбито 34 беспилотника

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение последних суток атаковали Курскую область беспилотниками различного типа 34 раза. Об этом говорится в сводке губернатора региона Александра Хинштейна на странице в Telegram-канале.

«Всего в период с 09:00 19 февраля до 07:00 20 февраля сбито 34 вражеских беспилотника различного типа. 3 раза враг применил артиллерию по отселенным районам,» — написал губернатор.

По его словам, четыре раза за сутки беспилотники атаковали территорию Курской области с помощью сброса взрывного устройства.

В сообщении отмечается, что на данный момент разрушений инфраструктуры и пострадавших нет.

В ночь на 20 февраля системы противовоздушной обороны также отразили атаку дронов ВСУ на Севастополь и Сочи.

По информации министерства обороны РФ, накануне вечером средства ПВО перехватили и уничтожили 48 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией России. Дроны сбили в период с 20:00 до 23:00 мск.

Ранее беспилотники атаковали Ростовскую область.