Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик назвал «воем на луну» от злости и политического бессилия список требований главы евродипломатии Каи Каллас к России, который она разослала странам Евросоюза. Его слова приводит РИА Новости.

«Глава евродипломатии живет вне политики планеты Земля, демонстрируя не просто невежество, а полное отсутствие понимания происходящего в мире, «воя на луну» от злости и политического бессилия. Главный дипломат ЕС, видимо, заблудилась в трех соснах политической обстановки на планете», — сказал Белик.

Каллас все еще не осознает, что Евросоюз выпал из переговорного процесса, указал депутат. По его словам, глава евродипломатии пишет письма «на деревню дедушке, а точнее самой себе», поскольку ее «творчество» никто не воспринимает всерьез.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас, по данным СМИ, направила странам ЕС ультимативный список требований к России, включающий вывод войск и компенсации ущерба Украине и Европе. В Кремле отметили, что такие заявления показывают то, что «век золотой дипломатии для европейского континента» не пришелся на время полномочий Каллас.

В Совфеде заявили, что после таких требований над «ней опять все смеются». А канцлер Германии Фридрих Мерц заметил, что налаживание диалога с президентом России Владимиром Путиным в настоящее время «практически невозможно». Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее американский сенатор захотел «дополнительного давления» на Путина.