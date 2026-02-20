В Таиланде загадочно погиб cооснователь магазина ASOS

Сооснователь онлайн-магазина ASOS Квентин Гриффитс умер при загадочных обстоятельствах, упав с 17-го этажа своей квартиры в Таиланде. Об этом сообщает Daily Mail.

В полиции отмечают, что возможны дополнительные судебно-медицинские экспертизы, поскольку не исключается вероятность насильственной смерти бизнесмена.

В статье сообщается, что последнее время Гриффитс находился в конфликте со своей бывшей женой из Таиланда. Она обвиняется в краже £500 тыс. компании, которой они управляли вместе.

В 2025 году его жена обратилась в полицию, обвинив его в подделке документов для продажи земли и акций без ее ведома. Гриффитс тогда был арестован, он отрицал все выдвинутые против него обвинения и был отпущен после допроса, но расследование по этому делу продолжалось.

ASOS — британский интернет-магазин одежды и косметики, основанный в 2000 году в Лондоне. Компания ориентирована на молодежь. Первоначально название магазина обозначало фразу «As Seen On Screen» со слоганом «покупай то, что видишь в кино и по телевизору», так как ASOS занимался продажей одежды знаменитостей.

