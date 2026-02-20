Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Циклон «Валли» Блокировка TelegramЗадержание экс-принца Эндрю
Общество

В Таиланде загадочно погиб cооснователь магазина ASOS

Сооснователь компании ASOS загадочно погиб в Таиланде, упав с 17-го этажа
Rafael Henrique/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сооснователь онлайн-магазина ASOS Квентин Гриффитс умер при загадочных обстоятельствах, упав с 17-го этажа своей квартиры в Таиланде. Об этом сообщает Daily Mail.

В полиции отмечают, что возможны дополнительные судебно-медицинские экспертизы, поскольку не исключается вероятность насильственной смерти бизнесмена.

В статье сообщается, что последнее время Гриффитс находился в конфликте со своей бывшей женой из Таиланда. Она обвиняется в краже £500 тыс. компании, которой они управляли вместе.

В 2025 году его жена обратилась в полицию, обвинив его в подделке документов для продажи земли и акций без ее ведома. Гриффитс тогда был арестован, он отрицал все выдвинутые против него обвинения и был отпущен после допроса, но расследование по этому делу продолжалось.

ASOS — британский интернет-магазин одежды и косметики, основанный в 2000 году в Лондоне. Компания ориентирована на молодежь. Первоначально название магазина обозначало фразу «As Seen On Screen» со слоганом «покупай то, что видишь в кино и по телевизору», так как ASOS занимался продажей одежды знаменитостей.

Ранее в Таиланде россиянка выпала с балкона и получила серьезные травмы.
 
Теперь вы знаете
Россия замедлила параллельный импорт. Что будет с ценами на Apple и другие товары из-за рубежа
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!