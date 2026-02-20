«Мне будет сложно вернуться в Россию»: ученица Тутберидзе упала и проиграла медаль Олимпиады

Российская фигуристка Аделия Петросян заняла шестое место на Олимпийских играх в Милане — 2026. Ученица Этери Тутберидзе решила пойти на риск и попыталась исполнить четверной тулуп, но упала и лишилась шансов на медаль. Золото досталось американке Алисе Лью, серебро и бронза — японкам Каори Сакамото и Ами Накаи.

Аделия Петросян сделала ставку на рискованный четверной прыжок — и упала

Ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян — единственная российская фигуристка, которая была допущена до участия в Олимпийских играх в Милане.

Еще в прошлом году девушка исполняла в произвольной программе сразу три элемента ультра-си — тройной аксель и два четверных тулупа. С таким прыжковым контентом она выиграла бы Олимпиаду с огромным запасом.

Однако череда травм привела к тому, что Петросян потеряла свою звенящую форму — и так не смогла ее восстановить.

На тренировках в Милане девушка полностью отказалась от тройного акселя и сосредоточилась только на четверном тулупе. Однако и этот элемент получался довольно редко.

На тренировке за день до произвольной программы Петросян предприняла 17 попыток четверного тулупа и сделала чисто только пять — меньше 30%.

Уже в день прокатов Петросян семь раз попыталась сделать четверной тулуп: трижды упала, один раз сделала «бабочку» (скрутила два оборота) и три раза сделала прыжок хорошо.

Было ясно, что затея с четверным прыжком выглядит как русская рулетка: вероятное падение лишило бы российскую фигуристку шансов на медаль, но зато успешное выполнение могло бы приблизить ее к золоту.

К сожалению, случилось то, что было вероятнее всего: Петросян упала с четверного прыжка в произвольной программе.

Девушка быстро собралась и хорошо выполнила оставшиеся элементы, но это уже не помогло. Она набрала 141,64 балла за произвольную программу и 214,53 — в сумме.

Обидно, что даже с падением Петросян не хватило всего 4,63 балла до бронзовой медали. То есть побороться за топ-3 и даже за золото было вполне реально.

Но в итоге победа досталась американке Алисе Лью, которая исполнила не самый сложный контент из тройных прыжков — зато чисто.

Выступавшая после нее японка Каори Сакамото занервничала и допустила несвойственную ей грубую ошибку — потеряла целый каскад. Из-за этого Сакамото удостоилась лишь серебра и долго плакала после завершения прокатов.

Бронзу завоевала другая японка — Ами Накаи, которая исполнила тройной аксель, но после этого допустила множество недокрутов и сделала каскад 3+2, а не 3+3, как планировала.

Нервы шалили у всех, кроме Алисы Лью, — и именно она принесла США первое золото Олимпийских игр в женском одиночном катании за 24 года.

«Мне будет сложно психологически вернуться после такого проката в Россию»

После проката Аделия Петросян сначала пробежала мимо журналистов, однако потом все же вернулась и согласилась ответить на все вопросы. Сама фигуристка объяснила свое возвращение тем, что хотела проявить уважение к прессе, а также «не желала показывать слабость».

«Я чувствую, что упустила свой шанс на более высокое место. Планировала делать два четверных тулупа, — призналась Петросян. — Когда я упала с прыжка, то хотелось просто встать и быстро уйти с арены. Я знала, что больше нельзя допускать ошибок, но в голове уже были мысли, что это конец. После этого падения я решила не идти на второй четверной тулуп, потому что для меня есть большая разница — быть шестой или 20-й.

Рассматривала ли я вариант вообще не идти на четверные? Не знаю… наверное, нет, потому что изначально планировался еще более сложный контент».

Петросян призналась, что теперь чувствует себя виноватой перед всей страной.

«Мне будет сложно психологически вернуться после такого проката в Россию.

Мне перед собой, федерацией, тренерами и зрителями немного стыдно, что так получилось, и я понимаю, что сама в этом виновата. Это для меня самое сложное», — сказала фигуристка.

Петросян честно рассказала, что получила новую травму после Нового года, что еще больше усложнило ее подготовку. Однако раскрывать подробности спортсменка не стала.

Несмотря на тяжелое психологическое состояние, ученица Тутберидзе заявила, что желает принять участие в следующих Олимпийских играх — 2030, которые пройдут в Париже.

«Я оценю эту Олимпиаду как хороший опыт для следующего старта. Надеюсь, до следующей Олимпиады, — улыбнулась Петросян.

— Сейчас я настроена так. Надеюсь, что мой запал не иссякнет. Четыре года — это немаленький срок. Но от этого и интереснее».

«Аделия безумно расстроена и винит сама себя»

Один из тренеров спортсменки — Даниил Глейхенгауз — рассказал в комментарии OKKO, что на тренировках ситуация с четверным тулупом постепенно улучшалась, поэтому штаб решил сделать ставку на этот элемент.

«Аделия не делала 10 четверных тулупов из 10 на тренировках, он был нестабилен. Мы видели это. Но казалось, что ситуация становится лучше.

Сегодняшняя тренировка была хорошей, на разминке она идеально сделала четверной тулуп. Обидно, что эта попытка не попала в прокат», — сказал Глейхенгауз.

Специалист признал, что итоговое шестое место — справедливый результат.

При этом он подчеркнул, что борьбу за золото могли обеспечить только два четверных тулупа.

«Чтобы обыграть соперниц в той ситуации, в которой мы находились, — без рейтинга, без всего — нужно было идеально кататься с двумя четверными прыжками. Если бы это случилось, возможно, этого бы хватило. А, возможно, и не хватило бы. Но при падении с четверного не о чем было уже разговаривать. Результат абсолютно закономерный», — сказал Глейхенгауз.

Несмотря на падение и поражение, тренер похвалил Петросян за проявленный характер.

«Аделия боролась до конца, не бросила программу, сделала все остальные элементы достойно. Для того уровня напряжения и ответственности, что были на ней, это хорошее выступление.

Сейчаc Аделия безумно расстроена и винит сама себя. Я ее поддержал как мог, но она все равно в расстроенных чувствах.

Не могу сказать, что я сейчас счастлив, но я взрослее и понимаю, что в жизни бывает по-разному».

Глейхенгауз также выразил надежду, что фигуристка примет участие в Олимпийских играх в Париже — 2030.

«Возможно, это даст Аделии мотивацию для того, чтоб работать и поехать на следующие Игры. Не просто один раз выступить на Играх без флага и гимна. В следующий раз все, возможно, будет иначе. Это была бы красивая история», — сказал специалист.