Подразделение ФСБ «Горыныч» уничтожило семь диверсантов ВСУ у Димитрова в ДНР

Антитеррористическое подразделение «Горыныч» регионального управления ФСБ России уничтожило семь украинских диверсантов у Димитрова. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.

В ведомстве уточнили, что диверсанты пытались обойти российские штурмовые группы и нанести удар с тыла. По данным ФСБ, бойцы подразделения выследили их и ликвидировали.

Российские военные в 2025-м успешно продвигались вглубь обороны ВСУ, с начала года они заняли более 330 населенных пунктов. В течение года произошли освобождение Курской области, взятие Часова Яра, Северска, Волчанска, Покровска, Димитрова и Гуляйполя.

