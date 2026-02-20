Размер шрифта
Бывшая девушка требует от сына Кадышевой 5 млн через суд: «Костюки меня заблокировали»

Бизнесвумен Дарья Де Батс подала в суд на сына Кадышевой за долг в 5 млн рублей
muztv/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бизнесвумен Дарья Де Батс (она же — Рывкина) обратилась в суд с иском против сына Надежды Кадышевой Григория Костюка о взыскании долга. Об этом сообщает «СтарХит».

Де Батс требует от экс‑партнера вернуть 4 686 230 рублей плюс пени долга по договору займа. Тверской районный суд Москвы зарегистрировал заявление 3 февраля, а беседа между представителями сторон назначена на 24 февраля.

«Разумеется, я пыталась решить вопрос мирно, но Костюки меня заблокировали», — пояснила экс-девушка сына Кадышевой.

По словам бизнесвумен, будучи в отношениях с Григорием Костюком, она одолжила мужчине около 20 млн рублей, но тот вернул лишь часть суммы. Первые 1,5 млн рублей он занял спустя три недели после начала отношений, затем попросил еще 3 млн рублей — якобы на «нужды театра» ансамбля «Золотое кольцо».

Де Батс считает, что должен Костюк ей гораздо больше — она не раз оплачивала совместные поездки с мужчиной за границу, — но эти расходы вряд ли можно компенсировать в правовом поле.

«Одна только поездка в Оман обошлась в 30 тыс. Он божился, что все компенсирует. Эти траты судом могут быть расценены как«подарок», поэтому адвокат посоветовал не включать их в требования», — отметила она.

Впервые о финансовых махинациях Костюка начали появляться новости в 2025 году. Причина та же: мужчина занимал крупные суммы у знакомых и друзей, но не возвращал их. В апреле того же года модель Габриэлла Мерман, экс-супруга Григория Костюка, также рассказывала, что сын Кадышевой бросил ее беременную в ОАЭ без денег.

