В России назван самый дорогой тур за границу на 8 Марта

Тур в ОАЭ стал самым дорогим, купленным россиянами на Международный женский день

Поездка на двоих на 8 марта в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) стала самым дорогим зарубежным туром с учетом длинных выходных в феврале и марте. Об этом РИА Новости рассказали в сервисе по подбору туров и планированию индивидуальных путешествий Onlinetours Premium.

«Самый дорогой тур на февральские и мартовские праздники пришелся на Международный женский день — за путевку в ОАЭ россияне заплатили 1,437 миллиона рублей», — отметили в сервисе.

Среди самых популярных направлений премиум-туризма у россиян на предстоящие праздники в сервисе назвали ОАЭ, Турцию и Таиланд. На 23 февраля россияне предпочитали также путешествовать во Вьетнам, а в топ на 8 Марта входят Египет и Мальдивы.

До этого россиян предупредили о подорожании отдыха на праздники. Проживание в отелях и других объектах размещения на 8 Марта обойдется на 16% дороже, чем на предыдущей неделе, рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе платформы Bronevik.com, проанализировав ранние бронирования.

Средний чек в бронированиях на 7–9 марта сейчас составляет 7200 рублей за ночь, тогда как неделей ранее — 6200 рублей за ночь, уточнили в пресс-службе.

При этом в годовом сопоставлении средняя стоимость заказов на мартовские праздники практически не изменилась.

Ранее россияне превратили каникулы между 23 февраля и 8 марта в популярный туристический период, увеличив спрос на 37%.