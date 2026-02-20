Размер шрифта
Общество

Талибан узаконил домашнее насилие

Daily Mail: Талибан позволил мужьям избивать жен
Ebrahim Noroozi/AP

Организация «Талибан» (движение внесено в список террористических организаций), контролирующая территорию Афганистана, ввела в действие новый законодательный акт, фактически легализующий насилие над женщинами. Об этом пишет Daily Mail.

Согласно новому уголовному кодексу, обнародованному группировкой, мужьям разрешается применять физическую силу к своим женам при условии, что это не приводит к серьезным увечьям.

Данный кодекс, состоящий из 90 страниц и одобренный верховным лидером «Талибана» Хибатуллой Ахунзадой, вводит дифференцированную систему наказаний, зависящую от социального статуса правонарушителя.

Статья 9 кодекса разделяет афганское общество на четыре категории: религиозные деятели (улемы), представители элиты (ашраф), средний класс и низшие слои населения.

По мнению экспертов, подобная классификация создает иерархическую систему, в которой, по сути, восстанавливается деление на «свободных» и «рабов», а женщины фактически приравниваются к рабам.

Текст кодекса содержит положения, разрешающие «хозяевам рабов», в частности мужьям, применять телесные наказания к женам или подчиненным.

При этом, если преступление совершено представителем духовенства или элиты, наказание ограничивается предупреждением или вызовом в суд.

Для представителей среднего класса аналогичное правонарушение может повлечь за собой тюремное заключение, тогда как для «низшего класса» предусмотрены как телесные наказания, так и тюремное заключение.

Уголовный кодекс под названием De Mahakumu Jazaai Osulnama уже разослан по судебным инстанциям страны, вызвав шквал критики и возмущения со стороны правозащитников и активистов за пределами Афганистана.

Ранее «Талибан» запретил книги женщин в университетах Афганистана.
 
