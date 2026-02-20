Финансист объяснил, почему молодежь считает ипотеку рабством

Молодежь в России относится к ипотеке как к кабале или рабству, потому что подписать контракт на 25-30 лет (а это срок всей предыдущей жизни) морально тяжело. Это обязательства, сопоставимые с заведением ребенка, сказал «Газете.Ru» эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев.

«Это совершенно новый этап в жизни: выбор постоянного места, жесткая привязка к работе, причем в конкретной локации, отказ от путешествий, серьезное падение уровня жизни и свободы. Второй важный фактор подобного отношения к ипотеке — это недоступность жилищных кредитов для большинства людей, а тем более молодых людей. В возрасте до 28 лет, имея всего четыре-пять лет карьеры за плечами, человек зарабатывает не выше среднего в своей профессии, и у него еще нет накопленных активов. Ни «наследственной» квартиры (родители еще живы), ни автомобиля, ни дачи, ни участка — ничего, что можно было бы продать для оплаты первоначального взноса. А без этого взноса (1-2 млн рублей) вход в ипотеку все равно закрыт», — отметил Селезнев.

По его словам, в других странах, например, в Европе, недоступность ипотеки для молодых отчасти решается субсидиями, в том числе для иностранцев. Государство прямо или косвенно оплачивает первый взнос или дает гарантии банкам на его выплату в будущем, то есть решает ту самую проблему со стартовой суммой, уточнил Селезнев. Это довольно популярные программы среди молодежи, но все равно ею обычно пользуются уже те, кому за 30 лет, потому что первый фактор (желание иметь свободу на будущее) у молодых все равно никуда не девается, подчеркнул финансист.

По его словам, возможно, в крупных российских городах, где жилье особенно дорогое, имеет смысл запустить программы типа лизинга (аренда с правом выкупа). Это позволило бы молодежи сохранять гибкость, «присматриваться к месту» и уже потом решать, готовы ли они более основательно вложиться в то жилье, в котором они находятся сейчас, считает эксперт.

Он добавил, что в подавляющем большинстве российских новостроек продаются квартиры для одиночек. Эксперт пояснил, что это следствие того, что новое поколение не хочет и не может позволить себе купить полноценное семейное жилье. В погоне за низким ценником стройки смещаются все дальше от центра городов, и молодые люди также селятся все в более бюджетных окраинных локациях, сказал Селезнев. Многокомнатные квартиры, удобные для семейной жизни, низколиквидны и маловостребованны, подчеркнул финансист.

