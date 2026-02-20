Женщина спасла раненого мужа, которого окружили в лесу шесть медведей

В Индии жена отбилась топором от медведя, напавшего на ее мужа

В Индии женщина, вооруженная топором, отбилась от медведя, напавшего на ее мужа, и спасла его. Об этом пишет издание NDTV.

В индийском штате Одиша 41-летняя Лили Сорен спасла своего 48-летнего мужа Малде Сорена от нападения дикого медведя в лесу. Инцидент случился во вторник, 17 февраля, когда пара собирала там листья и дикие овощи.

Они столкнулись с группой из шести медведей. Один из них бросился на Малде, сбив его с ног и нанес серьезные травмы. Пока муж истекал кровью, Лили схватила топор и несколько раз ударила и животное в ответ, заставив его отступить.

На помощь паре пришли жители деревни, они казали первую помощь и доставили Малде в ближайшую больницу, из-за серьезности травм его в критическом состоянии позже перевели в более крупное медицинское учреждение.

Лили получила незначительные травмы во время столкновения, ее состояние оценивается как стабильное.

Сотрудники местного лесничества отметили ее храбрость и назвали действия женщины перед лицом серьезной опасности «замечательными». Также власти призвали жителей проявлять осторожность при посещении лесов.

