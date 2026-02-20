«Потом посмотрим»: Овечкин о своем будущем в «Вашингтоне»

Овечкин заявил, что пока не принял решение о своем будущем в НХЛ

Форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что пока не определился с будущим в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова передает пресс-служба лиги.

«Нет, я пока не знаю. Нам нужно принять решение. Нужно поговорить с семьей, с владельцем «Кэпиталз» Тедом Леонсисом, генеральным менеджером Крисом Патриком, а потом посмотрим», — сказал Овечкин.

Текущий контракт Овечкина с командой истекает летом 2026 года. В активе спортсмена 919 шайб в регулярных чемпионатах и 77 голов в плей-офф.

Овечкин выступает в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) с 2005 года. За «Вашингтон» он провел всю свою карьеру в лиге, в 2018 году выиграв с ним Кубок Стэнли. В апреле 2025 года Овечкин побил рекорд Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги. В ночь на 26 октября Овечкин установил новый рекорд для российских хоккеистов, выйдя на лед в своем 1500-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ.

Ранее президент «Норникеля» предположил, что Овечкин может завершить карьеру в России.