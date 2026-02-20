Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Циклон «Валли» Блокировка TelegramЗадержание экс-принца Эндрю
Политика

Польша вышла из Оттавской конвенции по минам

Томчик: Польша вышла из Оттавской конвенции о запрещении противопехотных мин
Global Look Press

Польша с 20 февраля прекращает исполнение обязательств по Оттавской конвенции о запрещении применения противопехотных мин. Об этом заявил замглавы польского минобороны Цезарий Томчик, его слова приводит РИА Новости.

По его словам, польские власти планируют наладить производство противопехотных мин, а также создавать комплексы дистанционного минирования.

Накануне премьер-министр Польши Дональд Туск, комментируя выход республики из Оттавской конвенции по противопехотным минам, заявил, что Варшава при необходимости сможет заминировать границы с Россией и Белоруссией в течение 48 часов.

В декабре агентство Reuters сообщало о планах поляков впервые со времен Холодной войны начать производство противопехотных мин, чтобы разместить их на границе с Россией и Белоруссией.

Госкомпания Belma заявила, что Польшу оснастят миллионами мин в рамках программы «Восточный щит» «для обеспечения безопасности 800-километровой восточной границы». А излишки мин Польша будет поставлять союзникам. Так, граничащие с Россией страны НАТО, включая страны Балтии, уже выразили заинтересованность в покупке противопехотных мин, пишет Reuters.

Оттавская конвенция о запрете противопехотных мин начала действовать в 1999 году, к ней присоединились 164 государства.

Ранее жителям Польши разослали брошюры с инструкциями на случай войны.
 
Теперь вы знаете
Россия замедлила параллельный импорт. Что будет с ценами на Apple и другие товары из-за рубежа
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!