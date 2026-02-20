Польша вышла из Оттавской конвенции по минам

Томчик: Польша вышла из Оттавской конвенции о запрещении противопехотных мин

Польша с 20 февраля прекращает исполнение обязательств по Оттавской конвенции о запрещении применения противопехотных мин. Об этом заявил замглавы польского минобороны Цезарий Томчик, его слова приводит РИА Новости.

По его словам, польские власти планируют наладить производство противопехотных мин, а также создавать комплексы дистанционного минирования.

Накануне премьер-министр Польши Дональд Туск, комментируя выход республики из Оттавской конвенции по противопехотным минам, заявил, что Варшава при необходимости сможет заминировать границы с Россией и Белоруссией в течение 48 часов.

В декабре агентство Reuters сообщало о планах поляков впервые со времен Холодной войны начать производство противопехотных мин, чтобы разместить их на границе с Россией и Белоруссией.

Госкомпания Belma заявила, что Польшу оснастят миллионами мин в рамках программы «Восточный щит» «для обеспечения безопасности 800-километровой восточной границы». А излишки мин Польша будет поставлять союзникам. Так, граничащие с Россией страны НАТО, включая страны Балтии, уже выразили заинтересованность в покупке противопехотных мин, пишет Reuters.

Оттавская конвенция о запрете противопехотных мин начала действовать в 1999 году, к ней присоединились 164 государства.

Ранее жителям Польши разослали брошюры с инструкциями на случай войны.