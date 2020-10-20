Около Аляски зафиксировали землетрясение магнитудой 7,4

Геологическая служба США (USGS) зафиксировала мощное землетрясение возле боро Восточные Алеутские острова, расположенного в штате Аляска. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, землетрясение было зафиксировано в 23.54 по мск. Его магнитуда составила 7,4.

Было установлено, что подземные толчки проходили на глубине 41 километр. В 94 километрах к юго-востоку от города Санд-Пойнт располагался их эпицентр.

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