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В ДНР собирают доказательства военных преступлений Киева

Пушилин: ДНР собирает доказательства военных преступлений Киева в Донбассе

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Илья Питалев/РИА Новости

Власти Донецкой народной республики (ДНР) с 2014 года собирают доказательства военных преступлений украинских властей и силовиков в Донбассе. Об этом в интервью ТАСС заявил глава региона Денис Пушилин.

«С 2014 года мы начали собирать свидетельства, факты и заявления о тех преступлениях, которые совершались киевским режимом против жителей Донбасса», — заявил он.

По словам Пушилина, на разных этапах сбором и документированием доказательств занимались различные комиссии, правоохранительные органы. Сейчас вся информация концентрируется в Следственном комитете России.

20 мая мирная жительница Донецка пострадала при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого подразделения ВСУ нанесли ракетный удар по городу Свердловску в Луганской народной республике (ЛНР).

19 мая ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку в ДНР. В этот же день украинские войска обстреляли поселок городского типа Александровка в ДНР, в результате чего была ранена женщина.

Ранее в ДНР сообщили о бегстве ВСУ в районе Угледара.

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